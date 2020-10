Star-Bobfahrer Richard Adjei: Er verstarb im Alter von nur 37 Jahren!

"Leider ist Richard Adjei gestern Abend im Alter von 37 Jahren in den Armen seiner Frau und mir von uns gegangen. Seine Frau hat ihm alle Liebe dieser Welt bei seinem letzten Weg gegeben", heißt es durch den Bruder von Richard Adjei, Jason, via "Facebook". Er fügt hinzu: "Ein Teil der Familie konnte sich auch noch von ihm verabschieden. Wir danken euch für eure Anteilnahme. Denkt bitte an seine Kinder und Frau, trauert mit uns im Stillen mit." Abschließend ergänzt er: "Ich bin dankbar, so einen Bruder gehabt zu haben. Liebe dich AJ"