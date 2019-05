Star-DJ Adam Sky ist tot

Reddit this

Adam Sky gehörte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Doch nun trauert die Welt um das Talent. Der Australier kam bei einem schlimmen Unfall in Indonesien ums Leben. Er wurde nur 42 Jahre alt.

Wie berichtet wird, soll Adam Sky einer Freundin zur Hilfe gekommen sein. Sie stürzte von einer Terasse und viel einige Meter in die Tiefe. Als der Musiker ihr helfen wollte, verletzte er sich selber schwer. Um schnell bei der jungen Frau zu sein, zerschlug er laut "Nine " eine Glasscheibe. Dabei erlitt er mehrere Schnittwunden und verblutete schließlich!

"Mit großem Bedauern bestätigen wir, dass Adam Neat in einen tödlichen Unfall verwickelt war, als er versuchte, einer Freundin zu helfen, die am Samstag, dem 4. Mai 2019 in Bali mehrere Knochenbrüche erlitten hatte", wird der Tod von Adam auf seiner offiziellen -Seite bestätigt.

Die Fans können es einfach nicht glauben und sprechen Familien und Freunden ihr tiefen Mitgefühl aus. Denn Adam Sky hinterlässt eine große Lücke bei seinen Liebsten...