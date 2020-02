Star-DJ Andrew Weatherall ist tot!

Reddit this

Große Trauer in der Musik-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb Andrew Weatherall vollkommen unerwartet im Alter von nur 56 Jahren!

Andrew Weatherall ist tot! Wie es durch sein Management heißt, verstarb er am Morgen des 17. Februar in einem Krankenhaus in London.

Andrew Weatherall wurde ambulant behandelt

Wie es durch ein Statement des Managements von Andrew heißt, welches "The Guardian" vorliegt, verstarb der DJ an einer Lungenembolie: "Er wurde ambulant behandelt, doch unglücklicherweise erreichte das Gerinnsel sein Herz. Sein Tod war schnell und friedlich."

Andrew feierte internationale Erfolge

Große Bekanntheit erlangte Andrew Weatherall Ende der 80er-Jahre als DJ. Damals legte er im Londoner Club "Shoom" auf. Anfang der 90er-Jahre produzierte Andrew das Album "Screamadelica" der Band Primal Scream. Sein Remix zum Song "Soon" von My Bloody Valentine machte ihn später weltweit berühmt. Während seiner Karriere arbeitete er mit Björk, New Order, Stereo MCs und den Chemical Brothers. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Andrew stattfindet, ist noch nicht bekannt.

