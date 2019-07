Star-DJ Avicii (†28): Vater verrät Theorie zu seinem Tod

Im April 2018 nahm Avicii sich das Leben. Nun spricht sein Vater über den tragischen Tod seines Sohnes.

"Ich habe oft stundenlang mit ihm über seine Gedanken, sein Leben und Liebe gesprochen“, verrät Klas Bergling im Interview mit „CNN“. „Wenn es ihm schlecht ging, hat er mich angerufen. Er war immer bereit zu reden und er wirkte bis zu seinem Tod glücklich." Deshalb geht der Vater von Tim Bergling auch nicht davon aus, dass sein Sohn seinen Tod geplant hat.

Avicii stand unter Stress

Er geht davon aus, dass er einfach sehr unter Stress stand und ihm alles über den Kopf gewachsen war. "Unsere Theorie ist, dass er den Suizid nicht geplant hat. Es war mehr wie ein Verkehrsunfall", so Klas Bergling. "Wenn man aber extrem glücklich ist, neigt man schneller dazu, unglücklich zu sein. Die kleinsten Dinge können einen traurig machen oder das innere Gleichgewicht verschieben."

Nun will die Familie des verstorbenen DJs durch die „Tim Bergling Stiftung“ die Erinnerung an ihn aufrechterhalten. "Mein Wunsch ist es, dass jungen Leuten früh genug geholfen wird. Jedes kleinste Problem sollte ernst genommen werden, damit es gar nicht erst so weit kommt“, so Aviciis Vater.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.