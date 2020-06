Star-Hochzeiten 2015

Unsere Highlights haben wir hier für euch zusammengefasst. Einige Stars haben sich ganz still und heimlich das Ja-Wort gegeben, wie zum Beispiel Cameron Diaz und Benji Madden. Rapper Ludacris hat nicht lange gefackelt. Morgens machte er Freundin Eudoxie einen Antrag, am Abend waren sie bereits verheiratet. Johnny Depp und Amber Heard haben sich zumindest etwas mehr Zeit gelassen. DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann hatte es nicht ganz so eilig, traute sich allerdings auch lieber, ohne der Welt im Vorfeld Bescheid zu geben.

Eine sehr ungewöhnliche Trauung hatten Bea und Tim. Die zwei gaben sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort und sind weiterhin verliebt. Moderatorin Nela Lee hat sich 2015 ebenfalls getraut, genau wie Benedict Cumberbatch, der am Valentinstag geheiratet hat. Billy Bob Thornton ist ein echter Wiederholungstäter, Connie Angland ist bereits seine sechste Gattin. Elvis Presley-Enkelin Riley Keough hat in Kaliforninen geheiratet, Ex-Bachelor Christian Tews hat in Gattin Claudia auch die richtige Frau gefunden. Bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Guy und Victoria wurde es auch ernst, genau wie bei Ian Somerhalder und seiner Freundin Nikki Reed. Prinz Carl Philip hat seine Sofia Hellqvist geheiratet, und Kicker Mats Hummesls folgte mit Caty Fischer auf dem Fuße. Auch Rebecca Mir und Massimo Sinató haben im Jahr 2015 geheiratet.