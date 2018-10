"Star Trek"-Star Celeste Yarnall ist tot

Reddit this

Die Fans sind in großer Trauer: Schauspielerin Celeste Yarnall ist tot.

Die "Star Trek"- ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Sie erlag ihrem Krebsleiden.

Celeste Yarnall starb an Krebs

Vor vier Jahren wurde bei Celeste Yarnall Eierstockkrebs diagnostiziert. Den Kampf gegen die Krankheit hat sie jetzt verloren. Die traurige Nachricht wurde auf der Website von "Star Trek" bestätigt.

Celeste Yarnall: Vom Model zur Schauspielerin

Bevor Celeste Yarnall als Schauspielerin durchgestartet ist, arbeitete sie als Model und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. 1962 wurde sie schließlich für eine Fernsehserie entdeckt.

Danach ergatterte sie Rollen in "Raumschiff Enterprise", "Liebling, lass das Lügen" oder "Star Trek: Of Gods and Men". 2012 stand sie das letzte Mal für "Elvis found alive" vor der Kamera.