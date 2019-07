"Star Trek"-Star Jeremy Kemp ist tot

Schon 1962 schaffte Jeremy Kemp seinen Durchbruch, spielte in unzähligen Produktionen mit. Nun trauern Fans um den britischen Schauspieler.

Jeremy Kemp wurde 84 Jahre alt

Schon länger soll der Star gesundheitliche Probleme gehabt haben. Nun ist er verstorben. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

In den 60ern startete der Schauspieler durch. Seine erste Rolle spielte der gebürtige Brite in der Serie "Z Cars", in der er bis 1978 zu sehen war.

In den 80er Jahren schaffte er es auch in Amerika durchzustarten. Dort spielte Jeremy in mehreren Serien und ergatterte sogar eine Rolle in "Star Trek". Dort spielte er den Robert Picard, den Bruder von Enterprise-Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). Eine Rolle, die bis heute unvergessen bleibt...

