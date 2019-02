"Dallas"-Star Morgan Woodward ist tot!

Schock für alle "Dallas"-Fans! Laut amerikanischen Medien hat Morgan Woodward vergangenen Freitag im kalifornischen Paso Robles die Augen für immer geschlossen. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Morgan Woodward war ein Hollywood-Urgestein

Der Schauspieler war im Laufe seiner Karriere in 250 Filmen und Serien zu sehen. U.a. spielte er in "Der Unbeugsame", "Rauchende Colts" und Bonanza" mit. Den meisten Zuschauern wird er jedoch durch seinen Auftritt in der Kult-Serie "Dallas" bekannt sein. 1980 schlüpfte er in die Rolle des Ölbarons Punk Anderson". Zehn Jahre später zog er sich komplett aus dem Schauspielgeschäft zurück. In den letzten Jahren hielt er sich hauptsächlich auf seiner einer Ranch in Paso Robles und seinem Haus in auf.

Auf Twitter brachten jetzt zahlreiche Fans ihre Trauer zum Ausdruck. So schrieben sie u.a: "Wir werden dich vermissen" und "So traurig, dass Morgan Woodward von uns gegangen ist. Er war ein großartiger Schauspieler", lauteten nur einige der Tweets.