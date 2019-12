Star-Trek-Star René Auberjonois ist tot!

René Auberjonois! Der Star-Trek-Star schloss am vergangen Sonntag im Alter von 79 Jahren für immer seine Augen.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

René Auberjonois ist tot!

Wie nun durch "Associated Press" bekannt gegeben wurde, verstarb René Auberjonois am vergangen Sonntag in seinem zu Hause in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs. Er ist damit der dritte Schauspieler aus dem Star-Trek-Bund, der diese Woche aus dem Leben schied: So verstarb ebenfalls Robert Walker Junior mit 79 Jahren, der den rebellischen Teenager Charlie X in der zweiten Folge der ersten Staffel der Science-Fiction-Saga spielte sowie die "Star Trek"-Autorin Dorothy Fontana. René Auberjonois spielte in "Star Trek: Deep Space Nine" seit 1993 für fünf Jahre die Figur des Formwandlers Odo und erlangte dadurch besonders hohe Bekanntheit. Aber auch in anderen Serie feierte der Schauspieler eine Reihe von Mega Erfolgen.

René Auberjonois war ein gefeierter Serien-Star

Auch mit der beliebten Serie "Boston Legal", in der René in 71 Episoden als Paul Lewiston mitwirkte, konnte der 79-Jährige eine riesen Fan-Base für sich gewinnen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Schauspielers stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Er hinterlässt seine Ehefrau Judith Mahalyi, mit der er seit 1963 verheiratet ist, sowie zwei Kinder, darunter den Schauspieler Remy Auberjonois.