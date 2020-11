"Star Wars"-Legende David Prowse: Er verstarb im Alter von 85 Jahren!

Bevor "Star Wars"-Legende David Prowse seine Karriere in Hollywood begann, war er ein Leidenschaftlicher Gewichtheber. Diese Tatsache brachte ihm auch seinen ersten Job in der Filmindustrie ein. Dort trainiert er nämlich Christopher Reeve für die Rolle des "Superman". Später wurde ihm eine Rolle in Stanley Kubricks Klassiker "Uhrwerk Orange" angeboten, wodurch er einen ersten Fuß in die Schauspielwelt setzte und er von "Star-Wars"-Macher George Lucas entdeckt wurde. So wurde ihm später die Rolle des Ritters der "Finsteren Macht" angeboten, die er über viele Jahre ausfüllte. Nun die traurige Nachricht.