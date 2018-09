Star Wars Produzent Gary Kurtz ist tot!

Reddit this

Es ist ein Schock für die Filmbranche! Wie durch seine Familie am Montag verkündet wurde, verstarb der Star-Wars Produzent Gary Kurtz im Alter von 78 Jahren an den Folgen seines Krebsleidens.

Gary Kurtz erlebte seinen Durchbruch mit "Star Wars"

Seine größten Erfolge feierte Gary Kurzt während seiner Zusammenarbeit mit Regisseur George Lucas. Die beiden lösten durch die beiden Star-Wars-Filme "Krieg der Sterne" sowie "Das Imperium schlägt zurück" einen wahren "Star Wars"-Hype aus. Auch Filme wie "Der dunkle Kristall", "Slipstream" und "Ein ehrenwerter Diebstahl" gehören zu den Werken von Gary Kurtz.

Gary Kurtz hinterlässt eine trauernde Familie

Mit emotionalen Worten verabschiedet sich seine Familie von Gary. So ist in der offiziellen Erklärung zu lesen: "Gary war ein geliebter Ehemann, Vater, Großvater, Freund, Kollege und Mentor, dessen Arbeit und Talent sich über Film, Fotografie, Musik und Filmgeschichte erstreckte. Er war ein Marine-Infanterist, ein Weltreisender, ein Outdoor-Mann und ein freundlicher, mitfühlender Mensch."