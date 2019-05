"Star Wars"-Schauspieler Peter Mayhew ist tot!

Große Trauer bei allen " "-Fans! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb Chewbacca-Schauspieler Peter Mayhew im Alter von 74 Jahren.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Chewbacca-Schauspieler Peter Mayhew verstarb in Texas

Wie nun durch die Familie von Peter Mayhew bekannt gegeben wurde, verstarb der Schauspieler am vergangen Dienstag (30.04.) in seiner Wahlheimat Texas. Die Angehörigen von Peter veröffentlichten die traurige Nachricht über den Social-Media-Kanal "Twitter". Ebenfalls heißt es in einer Mitteilung: "Er hat sein Herz und seine Seele in die Rolle des 'Chewbacca' gesteckt und zeigte das in jedem einzelnen Bild der Filme. Die Star-Wars-Familie bedeutete ihm so viel mehr als eine Rolle in einem Film."

Peter Mayhew spielte Chewbacca in der originalen Star-Wars-Trilogie

Der 2,20 Meter große Peter spielte den haarigen Chewbacca in "Krieg der Sterne", "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". In "Die Rache der Sith" teilte sich Peter die Rolle mit Schauspieler Joonas Suotamo. Mark Hamill, der Luke Skywalker spielte, kondoliert via Social Media: "Er war der sanfteste unter den Riesen - ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der es immer schaffte, mich zum Lächeln zu bringen." Woran Peter verstarb, ist nicht bekannt. Eine Trauerfeier zu seinen Ehren von Peter soll Ende Juni für Angehörige und Freunde des Verstorbenen stattfinden. Fans sollen im Dezember die Möglichkeit habe, bei einem Treffen Abschied zu nehmen. Peter Mayhew hinterlässt eine Frau und drei Kinder.