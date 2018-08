Starkoch Joël Robuchon ist tot!

Der französische Starkoch Joël Robuchon ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Er unterlag heute Morgen seiner schweren Krebserkrankung in Genf.

Joël Robuchon erhielt die meisten Michelin-Sterne aller Zeiten

Robuchon trug den Titel "Koch des Jahrhunderts", den außer ihm nur Paul Bocuse, Frédy Girardet und Eckart Witzigmann erhielten. Er galt als einer der einflussreichsten Köche der "Nouvelle Cuisine" - und führte eine weltweite Gastronomiekette mit Restaurants in Paris, Shanghai, Bangkok und New York. Mit seinen Lokalen bekam er weltweit die meisten Sterne im renommierten Michelin-Gastronomieführer. In Paris trägt u.a. das Zwei-Sterne-Haus „L’Atélier de Joël Robuchon - St.Germain“ seinen Namen. 1994 wurde es zum „Besten Restaurant der Welt“ ernannt. Seine Kochbü schafften es regelmäßig an die Spitze der Bestsellerlisten.

Frankreichs Regierungssprecher Benjamin Griveaux meldete sich bereits via Twitter zu Wort. Er habe von Paris bis Shanghai zur Bedeutung der französischen Gastronomie beigetragen.