Stars bei Facebook: Top 50 Profile - Bild 19

Platz 32: Pitbull

27.419.268 Likes

Hat er auch irgendwann mal schlechte Laune? Auf seinen -Bildern sieht man ihn nur lächelnd, seine Posts klingen nach Spaß. Unter einem Foto, wo man Pitbull an der Hotelrezeption einchecken sieht schreibt er: ""4get abour ur boyfriend and meet me in the...."

Zur Facebook-Seite von Pitbull