Stars im Abnehm-Wahn: Dieses Wundermittel verhilft zum Traumbody!

Sie jagen von einem Termin zum nächsten, reisen in der Welt umher und sehen dabei auch noch top aus. Manchmal fragt man sich wirklich, wie die Promi-Ladies es schaffen, stets in Form zu bleiben. Zeit für ausgiebige Workouts scheinen sie nämlich kaum zu haben. Jetzt verraten sie endlich ihr ultimatives Abnehm-Geheimnis: Bio-Apfelessig!

Der tägliche Konsum von Apple Cider Vinegar, ungefiltertem Essig aus gegärten Bio-Äpfeln, soll wahre Wunder wirken! Er entgiftet nicht nur den Körper, sondern kurbelt auch die Fettverbrennung an und zügelt den Appetit. Deswegen schwören immer mehr Hollywood-Stars auf den Essig. Megan Fox zum Beispiel schluckt ihn pur. „Ich trinke dreimal am Tag einen Shot im Wodka-Glas“, verrät sie. Weil der pure Geschmack des Essigs aber doch recht gewöhnungsbedürftig ist, werden die meisten Promi-Frauen lieber erfinderisch.

Megan Fox ist hart im Nehmen und trinkt den Essig pur! Getty Images

Britney Spears mischt ihn beispielsweise täglich in ihren morgendlichen Tee. Das zahlt sich aus! Die Pop-Prinzessin ist so schlank wie eh und je und bringt schlanke 53 Kilo bei einer Körpergröße von 1,63 Metern auf die Waage. „Ich war noch nie so zufrieden mit mir selbst“, schwärmt sie.

Britney Spears fühlt sich dank des Essigs pudelwohl in ihrem Körper. Getty Images

Auch für Miranda Kerr ist eine schlanke Figur das A und O. Zwar ist sie gerade zum zweiten Mal schwanger, doch genau wie nach der Geburt von Söhnchen Flynn wird sie sicherlich auch nach der zweiten Entbindung direkt wieder als Model arbeiten wollen. Deshalb verfeinert sie ihren Salat stets mit Apple Cider Vinegar. So sorgt sie dafür, dass sie nicht mehr als nötig zunimmt. Ihr Rezept für das absolute Wunder-Dressing: 2 Esslöffel Oliven-Öl, 2 Esslöffel Macadamia-Öl, 3 Esslöffel Apple Cider Vinegar, Salz und Pfeffer zusammenmixen, fertig!

Miranda Kerr achtet auch in der Schwangerschaft auf ihre Figur. Getty Images

Topmodel Alessandra Ambrosio mixt sich täglich einen speziellen Drink bestehend aus warmen Wasser, dem Saft einer halben Zitrone und einem Esslöffel Apple Cider Vinegar. So kann sie sich auch mit 36 Jahren noch schlank und straff in Unterwäsche auf dem Laufsteg sehen lassen.

Ihre Traumfigur hat Alessandra Ambrosio dem Apple Cider Vinegar zu verdanken. Getty Images

Und auch Kim Kardashian hat den beliebten Bio-Apfelessig für sich entdeckt. Allerdings kann sie dem Geschmack rein gar nichts abgewinnen und schwört deshalb auf Apple-Cider-Vinegar-Kapseln, die sie regelmäßig im Internet bestellt. Davon spült sie am Tag mindestens eine mit viel Wasser herunter und erfreut sich an einem wahren Traumbody!