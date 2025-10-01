Christina Block: „Grinsender Gewinner” – Sie macht Ex-Mann schwere Vorwürfe
Im Prozess um die mutmaßliche Entführung ihrer Kinder richtete Christina Block harte Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel.
Diese Woche muss sich Christina Block den Fragen vor Gericht stellen.
© IMAGO / BREUEL-BILD
Die Gerichtsverhandlung um die mutmaßliche Entführung der Kinder von Christina Block (52) zieht sich bereits über mehrere Wochen hin. Am Montag, 29. September, kam es zu einem besonders emotionalen Moment: Die Unternehmerin trat selbst in den Zeugenstand und richtete schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stephan Hensel (60). Dabei brach sie mitten in ihrer Aussage in Tränen aus und machte deutlich, wie sehr sie die Situation belastet.
Tagebuchaufzeichnungen als Beweismittel
Bereits vor ihrem Auftritt stand die Frage im Raum, ob Auszüge aus Christina Blocks Tagebuch als Beweismittel zugelassen werden. Darin schrieb sie: „Ich hoffe so sehr, dass es nun langsam losgeht. Dass alles gut geht und dass er [gemeint ist offenbar Sohn Theodor] mich nicht komplett ablehnt. Ich weiß nicht, wann es losgeht, sie sagen mir nichts. Seit wie vielen Monaten hoffe ich schon. […]. Es ist total egal, es muss jetzt passieren.“
Das Gericht prüft nun, ob diese Einträge im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der Kinder relevant sind.
Emotionaler Auftritt im Zeugenstand
Als Christina Block zu Wort kam, herrschte gespannte Stille im Saal. Auf eine längere Frage von Hensels Anwalt Philip von der Meden hin begann die vierfache Mutter zu weinen. Sie machte deutlich, dass Hensel versucht habe, sie aus der Sicht ihrer Kinder „ausradieren“ zu lassen. Zudem beschuldigte sie ihn, gegenüber Behörden in Dänemark falsche Angaben gemacht zu haben, um zu verhindern, dass sie ihre „Kinder nicht mehr sehen“ könne. Sie betonte: „Anders als mein Ex-Mann habe ich mich an die gültigen Rechtsbeschlüsse gehalten!“
Scharfe Vorwürfe
Block richtete weitere schwere Anschuldigungen an Hensel. Sie warf ihm vor, eine „Drohkulisse“ aus Lügen und Halbwahrheiten zu errichten, um Polizei und Medien zu täuschen. In ihren eigenen Worten: „Er leidet an Paranoia“ und betreibt „Hetze gegen mich und die Kinder“.
Zugleich betonte die Unternehmerin, wie sehr sie sich bemüht habe, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten und den Kontakt zu ihren Kindern zu sichern: „Es ist im Nachhinein so verrückt.“
Aussagen zu Entführung
Am Mittwoch, dem 1. Oktober, wurde der Prozess fortgesetzt. Christina Block stellte dabei mehrfach klar, dass sie die Entführung ihrer Kinder weder in Auftrag gegeben noch geplant habe.
Vor Gericht erklärte sie, dass frühere Aussagen über ihre verstorbene Mutter lediglich wiedergegeben haben, was die Entführerin Olga ihr erzählt habe. Block betonte: „Meine Mutter hätte eine solche Aktion wie Silvester niemals beauftragt.“
Gleichzeitig erinnerte sie sich an die Ereignisse der Neujahrsnacht: Sie fand in einem Hotelzimmer eine Box mit einem Mobiltelefon und einem Zettel, auf dem sie angewiesen wurde, nach Stuttgart zu fahren, um die Kinder zu sehen, ohne jemandem davon zu erzählen.
Sie räumte ein, dass sie den Zettel zunächst nicht bewusst im Gedächtnis hatte, betonte aber, dass sie die Wahrheit sagen wolle. In ihren Schilderungen machte sie deutlich, dass das Geschehen völlig unerwartet war und sie sich auf die Situation nicht vorbereiten konnte.
Umgang mit Missbrauchsvorwürfen
Ein weiterer Schwerpunkt der Aussagen war der Konflikt mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Block kritisierte, dass Hilfen für die Kinder auf Wunsch des Vaters abgelehnt wurden und dass sie bei psychologischen Begutachtungen nie einbezogen wurde.
Sie berichtete von einem Vorfall an der dänischen Schule ihrer Tochter, bei dem Hensel falsche Angaben zur Einschulungsberechtigung gemacht hatte. Alles, was Block unternahm, werde negativ dargestellt, während ihr Ex-Mann als „grinsender Gewinner“ erscheine.
Auch finanziell sei Hensel nach der Scheidung bevorzugt worden: Er habe neben dem gesetzlichen Zugewinn ein lastenfreies Haus auf Sylt erhalten und unmittelbar Unterhalt für alle Kinder beantragt, während Block parallel die Abwicklung seines Unternehmens finanzierte.
Block äußerte sich zudem zu den Missbrauchsvorwürfen, die durch einen auf Hensels Grundstück gefundenen Tauchsack ausgelöst wurden. Sie betonte, dass sie Informationen über die Ermittlungen lediglich vertraulich an einen „Bild“-Reporter weitergegeben habe, ohne dass etwas veröffentlicht wurde.
Kritik am psychologischen Gutachten
Christina Block kritisierte zudem die Qualität der psychologischen Begutachtungen ihrer Kinder. Sie bemängelte, dass die Berichte von Sozialarbeitern erstellt wurden, ohne die traumatischen Hintergründe angemessen zu berücksichtigen.
Zudem habe die neue Frau ihres Ex-Mannes die Kinder beeinflusst und tiefenpsychologische Untersuchungen verhindert. Block forderte ein Ende der Instrumentalisierung der Kinder und betonte, dass die Kinder nicht öffentlich aussagen sollten, sondern nur im geschützten Rahmen mit der Vorsitzenden Richterin.
Abschließend schilderte sie das erste Treffen mit ihren Kindern nach der Entführung. Sie beschrieb den Moment als intensiv, aber ohne Angst bei den Kindern, und dankte ihrem Lebensgefährten Gerhard für seine Unterstützung. Das Wiedersehen sei ein wichtiger, emotionaler Moment gewesen, der jedoch von der plötzlich auftretenden Situation überschattet wurde.