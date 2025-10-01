Christina Block: „Grinsender Gewinner” – Sie macht Ex-Mann schwere Vorwürfe

Als Christina Block zu Wort kam, herrschte gespannte Stille im Saal. Auf eine längere Frage von Hensels Anwalt Philip von der Meden hin begann die vierfache Mutter zu weinen. Sie machte deutlich, dass Hensel versucht habe, sie aus der Sicht ihrer Kinder „ausradieren“ zu lassen. Zudem beschuldigte sie ihn, gegenüber Behörden in Dänemark falsche Angaben gemacht zu haben, um zu verhindern, dass sie ihre „Kinder nicht mehr sehen“ könne. Sie betonte: „Anders als mein Ex-Mann habe ich mich an die gültigen Rechtsbeschlüsse gehalten!“