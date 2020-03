Stefan Mross & Anna-Carina: Aus und vorbei! Jetzt kommt alles raus!

Oh je! Wie und Anna-Carina nun berichten, hat ihnen der Corona-Virus bei ihrer Hochzeitsplanung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht...

Erst kürzlich wendete sich Stefan mit der erschütternden Beichte an die Öffentlichkeit und erklärte, dass es ihm ganz schön schwerfällt, auf Grund der aktuellen Situation, nicht auf der Bühne zu stehen. So berichtete er bei "MDR um 4": "Normalerweise wären wir jetzt auf großer 'Immer wieder sonntags'-Tournee. Das bedeutet, das ist unser Beruf, das ist unser Leben, Leute tagtäglich glücklich machen zu dürfen, auch in nicht so schönen Zeiten oder auch eben auch in wunderschönen Zeiten. Jetzt momentan haben wir eine nicht so schöne Zeit." Aber auch privat nimmt der Corona-Virus nun enormen Einfluss auf das Leben von Stefan und Anna-Carina...

Stefan und Anna-Carina sagen Hochzeit ab

Wie Stefan weiter erläutert, wollten er und Anna-Carina sich eigentlich am 03. März das Jawort geben. Doch die beiden haben ihre Trauung, zuliebe von Stefans Eltern, verschoben: "Wir wollten es in kleinem Rahmen halten, nur mit Annas Eltern und meiner Mama, alle weit über 70. Doch als es mit Corona schlimmer wurde, haben wir die Hochzeit vorsichtshalber abgesagt", bestätigte Stefan Mross gegenüber "Bild". Anna-Carina ergänzt enttäuscht: "Ich hatte schon mein Hochzeitskleid gekauft und mich so gefreut." Wie bitter!

