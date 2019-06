Stefan Mross & Anna-Carina: Doppelter Grund zur Freude!

Reddit this

Jubel-News bei Stefan Mross und seiner Anna-Carina! In einer überraschenden Beichte plaudert Stefan nun zum Thema Hochzeit und Baby...

Bei und seiner Anna-Carina ist ordentlich was los! Obwohl sich Stefan zu privaten Themen eigentlich bedeckt lässt, lässt er nun die Baby- und Hochzeits-Bombe platzen...

Wollen Stefan Mross und Anna-Carina heiraten?

In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass sich Stefan Mross und seine Anna-Carina schon bald das Jawort geben wollen. Auch von einem Baby der beiden war bereits des Öfteren die Rede. Doch wollen Stefan und seine Anna ihre Liebe wirklich durch das Jawort und einen kleinen Spross besiegeln? Gegenüber "MDR"-"Riverboat" erklärt Stefan auf die Frage, ob er in der Talkshow die Baby- und Hochzeits-Bombe platzen lässt: "Nein, heute nicht." Wie schade! Seine Fans müssen sich also wohl noch etwas gedulden! Eine Liebes-Erklärung für seine Anna-Carina hat Stefan trotzdem parat...

Stefan ist mit Anna-Carina überglücklich

Wie Stefan weiter erklärt, ist Anna-Carina seine absolute Traumfrau: "Sie ist die tollste und schönste Frau auf der ganzen Welt. (...) Und sie hat eine besondere Gabe auch, was ich an ihr besonders schätze, sie kann auch Leute unterhalten (...)." Mehr Liebe geht wohl kaum! Ob sich Stefan und Anna-Carina in diesem Jahr wohl noch das Jawort geben werden? Wir können definitiv gespannt sein...