Stefan Mross & Anna-Carina: Ihre Liebe liegt in Scherben!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und seiner Anna-Carina! Erst kürzlich gaben die beiden bekannt, dass sie ihre Hochzeit verschieben mussten. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Anna-Carina ist sehr traurig

Eigentlich wollten sich Stefan Mross und Anna-Carina Anfang März das Jawort geben. Doch die aktuelle Entwicklung machte den beiden einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Wie die sie nämlich erst kürzlich verrieten, haben sie die Feierlichkeiten vorerst auf Eis gelegt. Vor allem für Anna-Carina alles andere als leicht. So erklärt die gegenüber " ": "Natürlich ist man traurig. Also ich war natürlich auch sehr, sehr traurig, weil eben schon alles vorbereitet war. Aber man ist dann einfach vernünftig und sagt, ja, verschoben ist nicht aufgehoben, und dann machen wir es eben irgendwann im , im Spätsommer mit hoffentlich vielen gesunden Gästen." Oh je! Doch zum Glück geben Stefan und Anna-Carina auch in dieser schweren Zeit die Hoffnung nicht auf...

Stefan probiert positiv zu bleiben

Nicht nur privat nimmt die Corona-Krise Einfluss auf das Leben von Stefan und Anna-Carina. Auch beruflich liegen ihre Pläne aktuell auf Eis. Doch Stefan versucht, positiv in die Zukunft zu blicken. Gegenüber "SWR" erläutert er: "Und wir drücken uns allen ganz fest die Daumen, dass wir wirklich am 3. Mai - ganz, ganz fest optimistisch am 3. Mai, ich betone es noch mal - unsere Sendung beginnen können 'Immer wieder sonntags'. Da sind ja alle Fans, die jetzt zuschauen, hoffentlich auch mit dabei." Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Stefan recht behält...

