Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt lassen sie die süße Bombe platzen!

Bei und Anna-Carina ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen berichtete der Schlager-Star, dass die beiden auf gemeinsame Tour mit ihrem Wohnmobil gehen, um das Album der Beauty zu promoten. Für viele Paare eine absolute Herausforderung, so lange gemeinsam auf beengtem Raum zu Leben. Doch nicht so bei Stefan und Anna-Carina...

Stefan Mross ist begeistert

Wie Stefan nun berichtet, sind er und Carina ein eingespieltes Team! So erklärt er gegenüber "Volle Kanne - Service täglich": "Wir sind jetzt 24 Stunden seit knapp drei Jahren zusammen auf engsten Raum in unserem Camper oder jetzt sind wir mal zwei, drei Tage Zuhause. Das funktioniert einwandfrei." Was für zuckersüße Nachrichten! Aber auch Anna-Carina ist von ihrem Leben mit Stefan im Camper absolut begeistert...

Anna-Carina kann nicht ohne ihren Stefan

Obwohl Anna-Carina und ihr Stefan schon seit fast drei Jahren non Stop zusammen sind, kann sich Anna-Carina ein Leben ohne ihren Schatz nicht vorstellen. So erklärt sie: "Für uns ist eigentlich das - also Freunde von uns haben letztens auch gesagt: 'Mensch, also ich bin dann auch mal froh, halt dann -', hat die Bekannte gesagt, '- wenn mein Mann dann mal zwei, drei Tage auch weg ist, dann habe ich Luft Zuhause!' und so. Und für uns ist es genau anders herum!" Ehrliche Worte, die zeigen: Stefan und Anna-Carina sind ein absolutes Dream-Team!

