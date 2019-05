Reddit this

Na das ist mal eine Sensation! Obwohl Stefan Mross eigentlich dafür bekannt ist, dass er sich zu privaten Dingen eher bedeckt hält, gibt er nun ganz intime Einblicke in die gemeinsame Zukunftsplanung mit seiner Anna-Carina...

Stefanie Hertel: Sie zeigt ihre Tochter Johanna auf dem Oktoberfest

Stefan Mross und Anna-Carina reden über die Verlobung

Wie Stefan nun berichtet, könnte er sich gut vorstellen, mit seiner Anna-Carina den Bund fürs Leben zu schließen. Bei einer Verlobung würden sie sich allerdings vorerst bedeckt halten. So erklärt er gegenüber "Sat.1" auf die Frage, ob er seine Verlobung bekannt gegeben würde: "Also ich glaube, Verlobung würde ich nicht bekannt geben." Anna-Carina ist da jedoch einer anderen Meinung: "Würde ich bekannt machen, denke ich." Zumindest beim Thema Hochzeit sind sie der gleichen Meinung....

Stefan Mross würde die Hochzeit verkünden

Obwohl sich Stefan zum Thema Verlobung eher bedeckt halten würde, ist er der Meinung, dass er eine Hochzeit mit Anna-Carina seinen Fans nicht vorenthalten würde. So erklärt er: "Eine Hochzeit würde ich sofort bekannt machen." Ob sich die beiden in diesem Jahr noch das Jawort geben werden, wollten sie allerdings nicht verraten. Wir können also gespannt sein...