Stefan Mross & Anna Carina: Sie lüften ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

hat in Freundin Anna-Carina Woitschack endlich die Frau seines Lebens gefunden. Vor drei Jahren haben sich die beiden in seiner Sendung kennengelernt. Es funkte sofort. "Anna-Carina ist mein Engel, der mich gerettet hat", schwärmt Stefan jetzt im Interview mit .

Stefan Mross und Anna-Carina wohnen in einem Camper

Solange Stefan seine Show "Immer wieder sonntags" moderiert, wohnen die beiden in einem Wohnmobil im Europapark. Auf ein Luxushotel haben die beiden keine Lust. "Das ist so ein Stück Heimatgefühl. Das ist unser eigenes Kopfkissen, das sind unsere Töpfe, das ist unsere Seife, die Handtücher. Das sind einfach Sachen von uns zu Hause. Wenn man so viel unterwegs ist, dann ist man froh, wenn man ein Stück Heimat dabei hat", erklärt Anna-Carina.

Stefan Mross: Große Sorge! Wird ihm alles zu viel?

Obwohl der Camper nur 10 Meter lang und 2,5 Meter breit ist, klappt das Zusammenleben super. Die beiden haben sich die Aufgaben klar verteilt. "Hier draußen der Hof, das mach ich und mein Schatz ist dann die bezaubernde Fee, die dann drinnen im Wohnmobil alles vorbereitet", berichtet Stefan. Was für ein herrlich bodenständiges Paar!

Ist schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: