Stefan Mross & Anna-Carina: Süße Baby-Neuigkeiten!

und seine Anna-Carina sind das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Egal, wo die beiden auftauchen: Die Fan-Herzen sind ihnen sicher. Umso schöner somit, dass die beiden nun erstmals über die Themen Hochzeit und Baby sprechen!

Stefan Mross: Süße Neuigkeiten!

Stefan Mross und Anna-Carina: Wollen sie heiraten?

Obwohl Stefan Mross und seine Anna-Carina schon seit einiger Zeit leiert sind, haben sie den großen Hochzeits-Schritt noch nicht gewagt. Doch planen sie in naher Zukunft vor den Traualtar zu treten? Anna-Carina verrät bei " "-"Brisant": "Wir halten uns alle Optionen offen. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich. Und die Frage kommt immer wieder: 'Wann endlich Heirat? Seid ihr schon verlobt?'". Ehrliche Worte, die zeigen: Stefan und Anna-Carina schließen eine Trauung nicht aus. Und wie sieht es mit der Baby-Planung aus?

Ein Baby für Stefan und Anna-Carina?

Wie Anna-Carina weiter berichtet, schließt sie auch ein Baby mit Stefan nicht aus. So erklärt sie: "Oft steht dann schon in der Presse: ´Sie ist schon schwanger, und das Kind kommt nächsten Monat´, und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr lustig, wenn man dann so Dinge erfährt, die man selber noch gar nicht weiß. Aber wir halten uns alles offen, oder, mein Schatz?" Stefan fügt hinzu: "Alles wunderbar." Mal sehen, ob die beiden uns demnächst mit einer süßen Baby- überraschen werden. Wir können also weiterhin gespannt sein.