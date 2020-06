Stefan Mross & Anna-Carina: Vor der Hochzeit lüftet SIE ihr süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! In der letzten Zeit mussten Stefan Mross und Anna-Carina eine Reihe von Tiefschlägen verkraften. Doch wie es scheint, ließen sich die beiden davon nicht unterkriegen...

Die letzten Monate waren für Stefan Mross und Anna-Carina nicht leicht

Wie Stefan und Anna-Carina in den letzten Wochen immer wieder berichteten, standen sie regelmäßig vor einer neuen Herausforderung! Sei es die Terminverschiebung für ihre Hochzeit sowie einige abgesagte Auftritte: Stefan und Anna-Carina mussten ihr Jahr wegen Corona-Pandemie vollkommen neu planen. Doch wie Anna-Carina nun berichtet, ließen sich die beiden davon nicht unterkriegen! So wendet sich die nun mit einer zuckersüßen Beichte an ihre Fans und berichtet wie glücklich sie mit Stefan ist...

Anna-Carina ist überglücklich

Obwohl Anna-Carina und Stefan vor einer Reihe von Herausforderungen standen, haben die beiden ihre positive Einstellung zum Glück nicht verloren. So erklärt Anna-Carina über ihr gemeinsames Leben mit Stefan im Camper gegenüber " ": "Ja, man ist halt unabhängig, man ist total frei, man hat eben dieses Gefühl, das ist alles wie ein großes Abenteuer, so würde ich das mal beschreiben. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir in den Camper einsteigen und wissen, okay, dann machen wir vorher Routenplanung wirklich so mit Landkarte, richtig altmodisch." Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Ob Stefan und Anna-Carina ihre Fans in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

