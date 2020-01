Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Bittere News! Sie sind fix und fertig!

Reddit this

Oh je! Traurige News von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack! Wie die beiden nun berichtet, müssen sie aktuell eine schwere Zeit ertragen...

Wie traurig! Obwohl Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack einen vollen Terminkalender haben, mussten sie ein Konzert nach dem anderen absagen. Doch was steckt dahinter?

Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack melden sich zu Wort

Via " " werden die Fans von Stefan und Anna-Carina nun mit einem traurigen Post darüber informiert, warum die beiden so viele Konzerte absagen mussten: "Leider kann Anna-Carina aufgrund eines schweren grippalen Infekts nicht auf der Bühne stehen... Auch Stefan kämpft mit einer schweren Erkältung und fällt somit ebenfalls heute Nachmittag bei 'Immer wieder sonntags' in Brandenburg aus." Die Armen! Aber auch Anna-Carina ließ es sich nicht nehmen, sich nochmal bei ihren Fans zu melden...

Anna-Carina ist dankbar

"Vielen Dank für eure zahlreichen, liebevollen Genesungswünsche. Uns hatte ein Infekt ordentlich erwischt... vier Tage Bettruhe und mehrere abgesagte Konzerte", verrät Anna-Carina in ihrem Post. Doch zum Glück befinden sich die beiden wieder auf dem Weg der Besserung: "Heute und morgen werden wir uns noch ausruhen, um am Mittwoch zur 'Hüttenparty' wieder fit zu sein." Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden sich nicht übernehmen und schon bald wieder vollständig gesund sind...

