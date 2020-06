Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Heiratet er ein drittes Mal?

Ob er es wohl in Erwägung zieht einen dritten Versuch zu starten und mit seiner jungen Freundin vor den Traualtar treten wird? Ausschließen will Stefan es jedenfalls nicht. „Das weiß ich noch nicht. Aber sag niemals nie!“, so der Volksmusik-Star gegenüber ‚Neue Post’. „Aber das steht momentan überhaupt nicht im Raum.“ In den kommenden Monaten darf Anna-Carina also wohl noch keinem Antrag entgegenfiebern. Aber vielleicht ja im nächsten Jahr?