Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Hochzeits-Überraschung!

Seit Anfang des Jahres sind Stefan Mross (41) und Anna-Carina Woitschack (24) unzertrennlich. Jetzt sind die beiden zusammengezogen in sein Anwesen in der Nähe von Traunstein. „das neue“ traf das Traumpaar zum exklusiven Gespräch:

Stefan, Sie und Anna wirken sehr verliebt...

Stefan: „Ja, klar bin ich verliebt. Aber es geht auch darum, dass man Verständnis für den anderen haben muss. Anna hat für mich und meinen Beruf sehr viel Verständnis, weil sie eben auch in der Branche ist. Deshalb passt es bei uns so gut.“

Und was ist mit Hochzeit?

Anna-Carina: „Wir haben dieses Jahr ein ziemliches Tempo vorgelegt, sind ja gerade zusammengezogen. Das ist schon alles schnell gegangen. Aber wir lassen uns überraschen, was die Zeit so bringt.“ Stefan: „Wir sind im Moment sehr glücklich. Alles Weitere wird man sehen.“

Ein „Nein“ klingt anders, das freut uns. Verbringen Sie denn viel Zeit miteinander?

Anna-Carina: „Ja, wir möchten am liebsten gar nicht mehr ohneeinander sein. In diesem Jahr war es maximal eine Woche, in der Stefan und ich nicht zusammen waren. Aber auch dann sind wir ständig in Kontakt.“