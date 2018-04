Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Die Sensation ist perfekt!

Drei Kinder hat er schon. Doch das hindert Stefan Mross (42) ganz und gar nicht daran, eine Familie mit seiner Anna-Carina (25) zu planen. Die Sensation ist einfach perfekt! Kommt ihr Baby noch vor der Hochzeit?

Die junge Sängerin machte jetzt sehr verdächtige Andeutungen! „Ich träume von einer Hochzeit und Kindern“, schwärmte sie im Interview mit "neue woche". Bis zum Jawort wird sich die Blondine allerdings noch ein wenig gedulden müssen. „Erst muss der Antrag gemacht werden“, stellt sie klar. Bisher gab’s allerdings keinen. Was mit Sicherheit aber daran liegt, dass Stefan noch nicht von Susanne (37) geschieden ist...

Stefan & Anna-Carina wünschen sich ein Baby

Das Thema Nachwuchs ist da weniger kompliziert. „Wenn etwas passiert, dann passiert es“, sagt die 25-Jährige jetzt. Ihre Worte klingen fast so, als würden sie und der Volksmusik-Star es auf eine Schwangerschaft ankommen lassen! Schlägt vielleicht längst ein kleines Herz in ihrem Bauch? Was für eine süße Vorstellung!

Dann fehlt zu Anna-Carinas vollkommenem Glück ja nur noch ein romantischer Antrag von ihrem geliebten Stefan! Und der Immer wieder sonntags-Moderator wird nach seiner Scheidung von Susanne bestimmt nicht allzu lange auf sich warten lassen...