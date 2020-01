Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! In Florian Silbereisens Schlager-Sendung "Adventszeit der 100.000 Lichter" gaben Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross erst kürzlich bekannt, dass sie sich das Jawort geben wollen. Doch damit nicht genug...

Anna-Carina Woitschak verkündet die Hammer-News

Via " " wendet sich Anna-Carina nun mit einer ganz besonderen Botschaft an ihre Fans. So teilt sie ein Foto von sich, welches sie in einem Tonstudio zeigt. Dazu kommentiert sie: "Studio Time". Scheinbar wollen Anna-Carina und ihr Stefan ein gemeinsames Album auf den Markt bringen. Dies wird zumindest aus den Hashtags unter dem Post ersichtlich: "duettalbum", "withlove" und "newsongs". Wow! Was für eine Hammer- , die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt...

Die Fans von Anna-Carina und Stefan sind aus dem Häuschen

"Hallöchen Ihr Zwei, ich freue mich schon darauf. Mega Spaß, viel Glück und Erfolg beim Aufnehmen" sowie "Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Aufnehmen und Gestalten eures ersten gemeinsamen Albums", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Wann die neue Platte von Anna-Carina und Stefan auf den Markt kommt, wollte die noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt…

