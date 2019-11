Stefan Mross: Aus und vorbei!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Eigentlich wollte der Schlagerstar im September zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum ein großes Konzert geben, bei dem auch allerhand Starauflauf angekündigt war. Doch dann das Traurige! Das Konzert wurde auf Januar verschoben. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Stefan Mross sagt Konzert ab

Wie Stefan nun via " " verkündet, wird auch am 26.01.2020 sein großes Jubiläumskonzert nicht stattfinden. So erklärt er: "Liebe Freunde. Ihr habt es bestimmt schon aus ein paar Internetportalen erfahren - Oberhausen 30 Jahre Stefan Mross mit Freunden am 26.01.2020 - wurde vom Veranstalter abgesagt." Er ergänzt: "Ich möchte ganz ehrlich sein und werde Euch den genauen Grund dafür noch im Laufe der Woche mitteilen. Ich bedaure das sehr und es hat mich sehr, sehr traurig gemacht!" Das so eine Nachricht von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Stefans Fans sind enttäuscht

"Das ist traurig. Hätte dir so eine große Jubiläumsshow wirklich von Herzen gegönnt" sowie "Ich bin wirklich sehr traurig darüber hatte mich sehr darauf gefreut bin sehr gespannt was der Veranstalter für Gründe nennen wird", sind nur einige Kommentare, die sich unter dem Post von Stefan finden lassen. Eine Frage bleibt jedoch offen! Warum kann das Konzert nicht stattfinden?

Das ist der Grund für die Konzertabsage!

Nur kurz nach seinem Post lüftet Stefan via "Facebook" ebenfalls das Geheimnis, warum das Konzert nicht stattfinden kann. So teilt er ein Statement des Veranstalters, in dem es heißt: "In der Planungsphase gab es leider einige organisatorische Fehler, die letztendlich nicht mehr zu korrigieren waren und in dessen Folge nicht genügend Tickets verkauft wurden, um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durchzuführen." Doch Stefan zeigt sich positiv und kommentiert dazu: "Persönlich denke ich positiv in eine tolle Zukunft und freue mich auf viele Projekte mit Euch." Bleibt somit nur zu hoffen, dass er im kommenden Jahr von derartigen Klatschen verschont bleibt...

