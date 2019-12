Stefan Mross: Bittere Enthüllung kurz nach Heiratsantrag!

Reddit this

Oh je! Traurige Worte von Stefan Mross! In einem emotionalen Statement gibt der Schlagerstar nun intime Einblicke in sein Privatleben...

Armer ! Obwohl der Schlagerstar erst am Wochenende bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" seiner Anna-Carina einen emotionalen Heiratsantrag machte, überrascht er seine Fans nun mit einer erschütternden Beichte...

Stefan Mross: "Das macht einen krank im Kopf"

Eigentlich ist Stefan ein alter Hase im Show-Business. Doch der Erfolg der Vergangenheit, machte ihm des Öftern zu schaffen. So erklärt er gegenüber "Prominent": "Man sucht sich dann seine falschen Freunde auch. Wenn man so viele Jahre auf der Bühne steht und man macht die Zimmertür zu und man vermisst dann den Applaus. Also du hast, im Zimmer bist du alleine und das macht einen krank im Kopf." Bittere Worte, die definitiv unter die Haut gehen. Doch zum Glück ließ sich Stefan nicht unterkriegen. Vor allem Anna-Carina trug dazu bei, dass Stefan wieder neuen Mut schöpfen konnte!

Anna-Carina ist für Stefan da

"Ich habe mich als 35-, oder 30-Jähriger gefühlt wie 43 - und ich fühle mich heute wie 25. Und ich habe wieder Elan, ich habe wieder Power, ich arbeite wieder. Also ich nehme das Leben wieder in die Hand", ergänzt Stefan. Und auch Anna-Carina kommt aus dem Schwärmen über ihren Stefan nicht mehr heraus: "Es hat super gepasst. Ich habe bei Stefan einfach gemerkt, der ist halt ein Mann, der wirklich im Leben steht." Bleibt somit nur zu hoffen, dass ihr Liebes-Glück noch lange anhält und die beiden weiterhin so eine Bilderbuch-Beziehung führen.

