Stefan Mross: Bittere Enthüllung! Sein Familienglück liegt in Scherben!

Armer ! Der Schlager-Star muss aktuell eine Klatsche nach der anderen verkraften! Erst gaben er und seine Anna-Carina bekannt, dass sie auf Grund der aktuellen Situation ihre Hochzeitspläne auf Eis legen mussten, nun die nächste Klatsche...

Stefanie Hertel: Hurra, Baby Nummer 2!

Die Tochter von Stefan Mross lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Das in ihrem Lanny einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat und mit ihm überglücklich ist, ist definitiv nichts Neues. Aber auch ihre Tochter Johanna ist von ihrem Stiefpapa absolut begeistert. So erklärt sie nun gegenüber "Bild", wie sie den neuen Mann an Mama Stefanies Seite kennengelernt hat: "Ich habe Lanny bei einem Konzert meiner Mama das erste Mal gesehen. Da war er als Gitarrist dabei. Als wir ihn später in seiner Wohnung besuchten, wurde er mir als ein Freund vorgestellt. Damit wollte Mama vorfühlen, wie ich mich mit ihm verstehe." Wie sie ergänzt, war es wohl "Freundschaft auf den ersten Blick". Aber auch Lanny ist ein absoluter Fan von seiner Steiftochter...

Lanny schwärmt über Johanna

"Als Johanna mir später das erste Mal zum Vatertag ein Geschenk gemacht hat, war das für mich das Größte! Ich habe nicht nur eine Frau, sondern auch eine Tochter geschenkt bekommen", fügt Lanny abschließend über Johanna hinzu. Ein süßeres Kompliment hätte er seiner Stieftochter in der Öffentlichkeit definitiv nicht machen können. Doch ob Papa Stefan Mross von den Liebesbekundungen seiner Tochter und Lanny genau so begeistert ist, ist fragwürdig…

Huch, so kennen wir ja gar nicht: