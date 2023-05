Stefan Mross: Blind vor Liebe! So gefährlich ist seine Beziehung

Fakt ist, Eva tanzt und feiert für ihr Leben gern. Für die Stiftung Fly & Help und auf der "Nacht des Deutschen Schlagers" in Playa del Carmen in Mexiko zeigte sich das ganz deutlich. Eva mit einem Drink am Pool. Eva beim ausgelassenen Partyvergnügen!!

Und auch daheim in Passau ist das nicht anders. "Ich bin da diejenige, die beim Kochen sagt, lass uns mal am Abend ein Glas Wein trinken", gesteht die Sängerin in einem Interview. Noch ist Stefan stark genug, der Versuchung zu widerstehen. Nicht jeden Abend Alkohol zu trinken, zum Beispiel. Nicht die Kontrolle zu verlieren!

Aber das ist schwer. Denn er gesteht offen: "Alkohol war immer ein Thema bei mir! Ich kenne Phasen, in denen ich über den Durst trinke!" Abstürze inklusive: 2003 finden ihn Passanten blutend und stockbetrunken auf dem Bürgersteig in Passau – Alkoholvergiftung! 1996 fährt Mross mit 1,8 Promille im Blut ins Schaufenster eines Sanitätshauses. Teufel Alkohol ist präsent, ob nur immer wieder sonntags, weiß man nicht.

Ja, Stefan ist verliebt. "Eva ist ein Wahnsinnscharakter", schwärmt er jetzt öffentlich. Sogar eine erneute Hochzeit könnte er sich vorstellen. Die vierte! Doch sieht er nicht, dass eine Gefahr von seiner lebenslustigen Freundin ausgehen könnte? Er ist blind vor Liebe.

