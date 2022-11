Stefan Mross: Eiskalt fallen gelassen! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Der Schmerz sitzt tief. Stefanie Mross (81), die Mutter von TV-Star Stefan Mross (46), erlebt schlimme Zeiten. Mehr denn je bräuchte sie ihren Sohn an ihrer Seite. Der lässt sie eiskalt im Stich! Mit dem Mord an ihrer Schwester Helga († 76) und ihrer Nichte Helga († 50) im Mai 2021 (wir berichteten) geriet die Welt von Stefanie Mross aus den Fugen. „Sie leidet an Einsamkeit“, klagt ihr Neffe. „Früher hat sie mehrmals täglich mit ihrer Schwester telefoniert.“ Nun wäre es an Stefan, sich um seine Mama zu kümmern, ihr Trost zu spenden. Der aber lässt sich kaum blicken. Weil er Angst um seine Ehe hat?