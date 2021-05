Stefan Mross: Jetzt muss er erneut ganz stark sein

Zum Glück kann sie in den schweren Zeiten auf ihren Sohn zählen. "Trotz seiner Arbeit findet der Junge immer Zeit für mich", erzählt Mama Mross laut "Freizeitwoche" dankbar. Stefan ließ sofort alles liegen und stehen, um seiner Mutter in ihrer Trauer beizustehen: "Wir saßen beide einfach nur da und fanden kaum Worte für das, was passiert ist. Auch Stefan Stefan ist in Schock-Starre", erzählt Stephanie über den rettenden Besuch ihres Kindes. "Familie bedeutet doch alles für uns! Uns jetzt das! Stefan kümmert sich aber wirklich rührend um mich, wir telefonieren und wollen uns die nächsten Tage wiedersehen. Anders wäre es auch wirklich schwierig für mich."