Stefan Mross: Fiasko bei "Immer wieder sonntags"! Damit hat er es endgültig übertrieben

Was war geschehen? Vergangenes Wochenende wurde bei "Immer wieder sonntags" mächtig ins Fettnäpfchen getreten, denn ausgerechnet der Song "Sie liebt den DJ" von Michael Wendlers wurde im Musikquiz während der Show gespielt. Und das gefiel den Zuschauern der TV-Show ganz und gar nicht. Denn Skandal-Sänger Michael Wendler ist in der Vergangenheit mehrfach durch fragwürdige Aussagen aufgefallen. Grund genug für das Publikum, sich zu empören. Auf Twitter schrieben einige: "Wendler Musik bei 'Immer wieder sonntags‘. Geht gar nicht!" oder "Wer ist dafür verantwortlich, dass hier der Wendler gespielt wurde?".

Nach der Welle der Empörung äußerst sich der Sender nun via Instagram zum dem Fauxpas: "Als der breiten Öffentlichkeit bekannte Songs wurde 'Sie liebt den DJ‘' für das 'Immer wieder sonntags'-Musikquiz genutzt. Im Quiz ging es rein um das musikalische Werk. Nicht um den Interpreten. Wir teilen die in der Vergangenheit getätigten Aussagen von Michael Wendler in keinster Weise und distanzieren uns von diesen."

Ob sich die Fans damit zufriedengeben, ist eher fraglich. Denn in letzter Zeit hat sich weder Stefan Mross noch der Sender mit viel Ruhm bekleckert...