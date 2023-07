Stefan Mross: Nach Hochzeit seiner Ex - Jetzt gerät alles aus den Fugen

An sich ist es natürlich eine gute Sache, dass Stefans Ex-Frau jemanden gefunden hat, mit dem sie ihr Leben verbringen will. Auch Stefan ist nach seiner gescheiterten Beziehung mit Anna-Carina Woitschack wieder in festen Händen und genießt sein neues Glück. Doch eine Sache dürfte ihn trotzdem belasten...

Stefan und Susanne haben zwei gemeinsame Kinder, die neunjährige Paula und den sechsjährigen Valentin. Wie "Bild" berichtet, hat der Moderator so gut wie keinen Kontakt zu seinen Sprösslingen. Er soll sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben!

Nun haben die beiden einen neuen Papa, der ihnen das Leben zeigen kann. Und Stefan muss seine Wunden lecken...