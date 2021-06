Stefan Mross: Jetzt ist wirklich alles futschikato

Am 5. Mai kam es zu der Bluttat: Die Verwandten des Musikers wurden vor ihrem Haus in Wals-Siezenheim mit mehreren Schüssen von einem Stalker erschossen. Nun nahm die Familie Abschied. Ganz in Schwarz gekleidet, mit versteinerter Miene waren auch Stefan und seine Frau Anna-Carina Woitschack (28) vor Ort. Doch eine Person fehlte: Johanna! Warum sie an diesem Tag ihren Vater nicht unterstützte? Möglich, dass sie ihm übel nimmt, so wenig Zeit für sie zu haben. Länger hat man die beiden nicht mehr zusammen gesehen, stattdessen pilgert der TV-Star mit Anna-Carina von Auftritt zu Auftritt. Johanna hat davon wohl genug, schwärmt lieber von Stiefpapa Lanny Lanner (46): "Ich hätte mir keinen besseren Daddy wünschen können." Stefan bedankte sich im Netz kürzlich für die Anteilnahme. Ob er damit auch seine Tochter meinte? Fraglich!