Stefan Mross: Jubel-News kurz nach der Hochzeit!

Seit 15 Jahren ist Stefan jeden Sonntag mit "Immer wieder sonntags" in der ARD zu sehen. Nicht nur für seine Fans ein Grund zur Freude! Auch Stefan betont immer wieder, wie sehr er seine Arbeit und die Nähe zu seinen Fans genießt! Doch am vergangen Sonntag musste der Schlagerstar um seine Einschaltquoten bangen. So wurde neben seiner Show auch die Aufzeichnung von Helene Fischers Konzert "Helene Fischer - Spürst du das?", aus dem Jahr 2018 ausgestrahlt! Doch die Fans von Stefan blieben ihm treu...