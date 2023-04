Stefan Mross: Karriere-Aus! Das Ende ist nun besiegelt

Der Vorwurf: Mross soll am 1. Mai 2022 im "Penta Hotel" in Leipzig einen Mann angegriffen haben. Der Star: "Ich kam gegen 22.30 Uhr im Hotel an. Ich wollte noch was essen, setzte mich ins Restaurant. Da kam ein junger Typ auf mich zu, höchstens 25 Jahre alt." Dieser habe ihn sofort beleidigt. "Er beschimpfte mich als ‚Schlagerfuzzi‘ und ‚Playback-Künstler‘. Ich hatte ihn noch nie gesehen."

Gegen 1.30 Uhr habe er das Hotel-Restaurant verlassen. "Als ich mit dem Aufzug in den ersten Stock fuhr, um auf mein Zimmer zu gehen, folgte der Mann mir. Er beschimpfte mich, machte sich lustig über mich. Kurz vor meinem Zimmer packte ich ihn am Hemdkragen. Er rief die Polizei." Mross will jetzt seinen Job retten. "Mit mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz", erklärt er reumütig. Aber der Moderator ist sich auch sicher: "Er hatte es ganz klar darauf angelegt, dass ich ausflippe." Das Urteil: Er muss weniger als 90 Tagessätze zahlen.

Eine SWR-Sprecherin bestätigte nun auf Anfrage: "Wir suchen mit Stefan Mross das Gespräch mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären." Der hatte vor dem Gespräch richtig Muffensausen – zurecht.