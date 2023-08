Stefan Mross nach Alkohol-Vorwürfen: Jetzt redet er Klartext!

Alkohol ist für Stefan Mross ein sensibles Thema. Schließlich hat er ihm bereits mehrfach Probleme bereitet. Doch wie steht es aktuell um seinen Zustand? Schließlich wurde er erst kürzlich mit einem Maß Bier in der Hand gesehen. Im "SWR4"-Podcast "Assenheimers Promitalk" gesteht er: "Ja klar trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin." Doch für ihn ist das weit entfernt von einem problematischen Konsum. Schließlich würde er nicht die Nächte durchfeiern, sondern möchte fit für seine Moderationen bei "Immer wieder sonntags" sein. Alles andere wäre für ihn ein "No-Go", wie er sagt. Hoffentlich bleibt es dabei...