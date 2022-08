Stefan Mross: Peinlicher Abstieg! Anna-Carina hat ihm alles genommen

Seitdem er mit der ehemaligen Puppenspielerin verheiratet ist, gibt sie den Ton an. Jetzt hat die Sängerin ihren Schatzi, auch ihren Dackel Lotti nennt sie so, dazu verdonnert, ihr Lückenbüßer zu sein. Wegen Verpflichtungen bei einem Fernsehsender in Köln konnte sie das "SchlagerHammer"-Event in Oranienburg nicht moderieren. Einen Ersatz für sich hatte Anna-Carina gleich parat: Sie schlug den eigenen Ehemann vor. Zufällig war Stefan frei, da seine "Immer wieder sonntags"-Show wegen einer ARD-Sportübertragung ausfiel. Ein peinlicher Abstieg für den Erfolgsmoderator.

Auch sonst scheint er immer häufiger im Schatten seiner Frau zu stehen. Stefan kümmert sich backstage um ihre Auftritte, begleitet sie auf Tour, organisiert ihre Video-Drehs. Und selbst in seiner eigenen Show spielt Anna-Carina inzwischen längst eine der Hauptrollen an seiner Seite.