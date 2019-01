Stefan Mross: Scheidungs-Drama!

Reddit this

Oh je, trauriger hätte das neue Jahr für Stefan Mross nicht beginnen können...

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von . Wie nun bekannt gegeben wurde, war der Jahresbeginn für Stefan alles andere als entspannt. Der Grund: Der Schlager-Star musste sich einem schlimmen Scheidungs-Drama stellen...

Stefan Mross ist offiziell geschieden

Wie nun offiziell bestätigt wurde, hat sich Stefan am 08. Januar von seiner Ex, der Produktionsassistentin Susanne Schmidt, scheiden lassen. Die beiden heirateten 2013 und gingen seit 2016 getrennte Wege. Vor zwei Tagen dann der finale Schlussstrich. Stefan und Susanne ließen sich vor dem Familiengericht Berlin-Köpenick scheiden. So erklärte Stefan gegenüber "Bild": "Wir sind glücklich geschieden und es ist alles ruhig vonstatten gegangen." Ein Glück! Doch wie geht es für Stefan privat weiter?

Stefan hat in Anna-Carina Woitschak eine neue Liebe gefunden

Obwohl Stefan nun offiziell geschieden ist, muss er nach wie vor nicht solo durchs Leben gehen. Seit knapp zwei Jahren ist der Schlagerstar nämlich glücklich mit der Puppenspielerin Anna-Carina Woitschak liiert. Ob Stefan nach zwei gescheiterten Ehen -er war ebenfalls mit verheiratet- erneut den großen Hochzeits.Schritt wagen wird und seiner Anna-Carina ebenfalls das Jawort gibt, ist nicht bekannt. Das Paar gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...