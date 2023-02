Stefan Mross: Sie ist seinen neue Liebe!

Weihnachten schenkte sich Stefan selbst einen süßen Kaninchendackel-Welpen. Für die Kleine hat sich der Schlagerstar einen ganz besonderen Namen überlegt. "Ich habe die Kleine Luna genannt, was für den Mond steht, weil ihr Fell eine so helle Farbe wie der Mond hat", erzählt er stolz im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Seitdem Luna bei ihm eingezogen ist, kann er gar nicht genug von ihr bekommen. "Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Wir gehen gemeinsam Gassi, kuscheln zusammen." Jetzt fehlt eigentlich nur noch das passende Frauchen...

