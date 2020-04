Stefan Mross: Süße Enthüllung über Anna-Carina!

Reddit this

schwebt mit seiner Anna-Carina momentan auf Wolke sieben. Er hat ihr sogar schon einen Antrag gemacht. In einem Interview verrät er jetzt, warum Anna-Carina seine absolute Traumfrau ist...

Anna-Carina hat Stefan Mross "die Augen geöffnet"

"Anna-Carina ist mein Engel. Sie hat mir das Leben gerettet", gesteht der Schlagersänger jetzt gegenüber der Zeitschrift "Bunte". Als er sie kennenlernte, befand sich Stefan in einem tiefen Loch, trank er viel Alkohol. "Bei mir war das extrem. Hätte ich so weitergemacht, wäre ich vor die Hunde gegangen." Doch Anna-Carina gab ihm den Lebensmut wieder zurück. "In den Gesprächen mit ihr reflektierte ich mich selbst und merkte, dass mein Kartenhaus kurz vorm Einstürzen war. Sie hat mir die Augen geöffnet, wurde mein bester Freund."

Stefan Mross und Anna-Carina mussten ihre Hochzeit verschieben

Eigentlich wollten sich die beiden Turteltauben im März das Ja-Wort geben, doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus musste die Feier abgesagt werden. Ein Ersatztermin ist jedoch schon gefunden. "Im August oder September wollen wir dann in Mühldorf kirchlich heiraten", bestätigt Stefan. Na dann können sich die beiden ja auf etwas freuen...

