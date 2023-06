Stefan Mross & Andrea Kiewel: Plötzlich steht alles überkopf

Stefan Mross hat es zurzeit nicht einfach! Erst im vergangenen Jahr musste er sich für einen gewaltvollen Ausraster verantworten und nun gerät er erneut in die Kritik. Da am 25. Juni Tag der Beatles war, machten es sich Isabel Varell, Stefan Mross, Daniel Lopes und Ramon Roselly zur Aufgabe diesen besonderen Tag zu feiern und performten gemeinsam in der TV-Show "Immer wieder sonntags" ein Medley der Kult-Band - auf Deutsch. Und genau das kam bei den Zuschauern gar nicht gut an! Auf Twitter entflammte ein Feuerwerk der Kritik. Ein User schrieb: "Gleich springt John Lennon aus dem Grab!" Ein anderer tippte verächtlich: "Jetzt wissen wir, warum die Briten den Brexit wollten." Ein vernichtendes Feedback für Stefan Mross und seine Kollegen.

Doch auch Andrea Kiewel muss sich immer wieder heftiger Kritik stellen. Denn die Zuschauer finden das Verhalten von "Kiwi" im "ZDF-Fernsehgarten" nur noch peinlich. Das Publikum fragt sich im Internet sogar: "Ist Kiwi in der Pubertät?“ Immer weiter ist daher auch die Beliebtheit der Sendung gesunken und der Konkurrenzkampf mit "Immer wieder sonntags" und Stefan Mross entfacht. Andrea Kiewel dürfte die Beatles-Pleite ziemlich in die Karten spielen...

Für Andrea Kiewel steht viel auf dem Spiel. Es ist bereits von einem Aus des "Fernsehgartens"die Rede...