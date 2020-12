Stefan Mross & Anna-Carina: Abschied aus ihrem alten Leben!

Wie Stefan und Anna-Carina nun berichten, könnten sie sich gut vorstellen, sich auch an den Festtagen hinters Steuer zu setzten und loszufahren. So berichtet Anna-Carina nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Ich denke, Stefan und ich sind sehr spontan und, was das angeht, auch echt ein bisschen verrückt. Also wenn es uns dann packt, das Fernweh, dann geht es wirklich ins Wohnmobil und dann schauen wir einfach, wohin uns der Wind weht und wo es uns einfach gefällt." Stefan ergänzt: "Man könnte auch sagen ´Annas und Stefans Weihnachtsabenteuer." Ob die beiden ihre Weihnachtsflucht aus ihrem alten Leben zu Hause wohl antreten? Wir können gespannt sein...