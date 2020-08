Stefan Mross & Anna-Carina: Aus und vorbei!

Am kommenden Sonntag läuft die letzte Sendung von "Immer wieder sonntags" (30.August, 10:03 Uhr, ARD) in diesem Jahr. Auf Instagram nimmt Anna-Carina bereits Abschied. "Liebe Freunde, eine wundervolle, emotionale und etwas andere 'Immer wieder sonntags'-Saison 2020 neigt sich so langsam dem Ende. Ich freue mich sehr, am Sonntag zur letzten Ausgabe nochmal mit dabei zu sein", schreibt sie zu einigen Schnappschüssen ihrer Highlights. Doch auch die letzte Sendung verspricht einiges. Zahlreiche Stars wie Kerstin Ott, Andy Borg, Patrick Lindner, Heino und die Kastelruther Spatzen stehen auf der Gästeliste.