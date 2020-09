Stefan Mross & Anna-Carina: Aus und vorbei! "Wir sind sehr traurig!"

Via "Facebook" wendet sich Stefan jetzt mit der bitteren Nachricht an seine Fans und berichtet, dass die Tournee der Show "Immer wieder sonntags", ursprünglich geplant von Januar bis Mai 2021, auf 2022 verschoben wird: "Es ist leider das eingetroffen, was keiner gehofft hat und wir sind sehr, sehr traurig. Die komplette Live-Tournee "Immer wieder sonntags" zu Gast in Eurer Stadt, ist auf Grund der aktuellen Situation 2021, (Januar bis Mai) laut unseres Veranstalters Thomann Management, abgesagt bzw. auf 2022 verschoben.Zudem sind fast alle Termine für den Herbst 2020, abgesagt." Was für eine Schock-News, die von seinen Fans nicht lange unkommentiert bleibt...