Stefan Mross & Anna-Carina: Bittere Demütigung in aller Öffentlichkeit

Nun hat sich das Blatt gewendet, jetzt scheint Stefan ihr größter Fan zu sein. Und das gefällt ihr. "Er ist ein sehr, sehr kreatives Köpfchen", lobt sie ihn dafür. "Das ist einfach bei uns so, jeder hat so seine Aufgabengebiete – was der jeweils andere besonders gut kann."

Und so sitzt Stefan beim Konzert "Anna-Carina Woitschack and friends" in Burgau am Mischpult, während Anna-Carina sich auf der Bühne feiern lässt.